Gourmet-Boxen wieder erhältlich

Mannheim.Wer die Premiere der Benefiz-Gala der Mannheimer Rede am 20. Dezember verpasst hat, hat weiterhin bis Jahresende die Möglichkeit, das Event zu streamen. Seit heute, 23. Dezember, sind auch wieder Bestellungen der Gourmet-Boxen möglich. Der Preis des Menüs beträgt pro Person 49 Euro. Wer darüber hinaus einen Betrag spenden will, kann dies während des Bestellvorgangs tun. Das Menü kommt als schockgefrostete Genussbox ins Haus. In der Aufnahme von Sonntag leitet Wohlfahrt seine digitalen Gäste an, wie man das Menü perfekt zubereitet. An der Show teilgenommen haben unter anderem Bülent Ceylan, Atze Schröder, Matze Knop sowie Jonathan Zelter & Band. Bestellungen über www.palazzo-mannheim.de und www.stream2home.de.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020