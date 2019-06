Gras-Ellenbach: Erneut Großbrand in Sägewerk

Eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Sägewerkes in Gras-Ellenbach ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, brennt die Halle vollständig. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollen laut einer Warnung der Katastorphenwarn-App Nina Türen und Fenster geschlossen werden.

Da es in der Vergangenheit bereist zu Bränden auf dem Gelände gekommen ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bereits im Juli 2018 und im November 2015 hattte es in dem Sägewerk gebrannt. Weitere Informationen waren am Sonntagmorgen zunächst noch nicht bekannt (Stand 10.11).