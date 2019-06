Grasellenbach: Erneut Großbrand in Sägewerk

Grasellenbach.Eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Sägewerkes in Grasellenbach (Bergstraße) ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, werden in dem Gebäude Sägespäne und Hackschnitzel gelagert. Die Ursache für den Brand war am Sonntagmittag noch nicht bekannt. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt, der erwartete Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro. Die Löscharbeiten an einem mit Sägespänen gefüllten Turm werden erst im Lauf des Nachmittags beendet sein. Die L 3105 bleibt aufgrund des Feuers ebenfalls bis in den Nachmittag zwischen der Wegscheide und Grasellenbach gesperrt. Neben Polizeistreifen aus Wald-Michelbach, Heppenheim und der Kriminalpolizei war auch ein Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel Hessen im Einsatz. Laut Angaben der Zentralen Leitstelle Bergstraße befinden sich 120 Feuerwehrkräfte und 20 Rettungskräfte im Einsatz.

Da es in der Vergangenheit bereist zu Bränden auf dem Gelände gekommen ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Bereits im Juli 2018 und im November 2015 hatte es in dem Sägewerk gebrannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten laut einer Warnung der Katastrophenwarn-App Nina Türen und Fenster geschlossen werden. Um 13.42 Uhr meldete die App Entwarnung. Der Polizeieinsatz war am Nachmittag bis auf die Sptraßensperrung beendet, die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern, so ein Polizeisprecher. Weitere Informationen lagen zunächst noch nicht vor (Stand 15.45 Uhr).