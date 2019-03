Greifvögel sollen Halsbandsittiche aus Gebäude vertreiben

Frankenthal.Seit einiger Zeit machen sich Halsbandsittiche an der Dämmung des neugebauten Schulgebäudes des Frankenthaler Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation () zu schaffen und nisten sich dort ein. Vorarbeiten leisten Spechte, die auf der Suche nach Futter mit ihren Schnäbeln Löcher in die Verkleidung schlagen. Diese Löcher nutzen dann die Halsbandsittiche, um die Löcher in der Fassade zu Brutplätzen auszubauen. Um dies zu verhindern, haben die Verantwortlichen des Bezirksverbands Pfalz, der Träger der Einrichtung ist, Nistkästen für Eulen, Falken und Fledermäuse installiert. Sie sollen die Halsbandsittiche vergrämen. Der Halsbandsittich ist die am weitesten verbreitete Papageienart. Sie kommt in Afrika und in Asien vor. Seit Jahren breitet er sich entlang des Rheins aus. PIHlabj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019