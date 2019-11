Greilinger folgt auf Janik

Neustadt.Führungswechsel bei der Neustadter Pfalzwein-Werbung: Nach 23 Jahren geht Geschäftsführer Detlev Janik in den Ruhestand und wird im Januar 2020 die Führung an Joseph Greilinger (47, Bild) übergeben. Der in Speyer geborene Janik, der im Dezember 63 Jahre alt wird, bleibt der Pfalz aber vorerst erhalten: Er ist weiter Geschäftsführer von Pfalz.Marketing (seit 1998) und Pfalz. Touristik (seit 2003) und wird als freier Mitarbeiter auch in Zukunft seine Erfahrungen bei der Weinwerbung ins Spiel bringen.

Sein Nachfolger Joseph Greilinger ist gebürtiger Münchener und in Sachen Marketing und PR ein „alter Hase“. Greilinger war jahrelang für den Weinfachhändler Wein und Glas tätig und leitete zuletzt die internationalen PR-Aktivitäten des Designbad-Produzenten Duravit. Dazwischen war er auch PR-Berater für die Kommunikation von Weingütern, Weinregionen und Erzeuger-Organisationen bei verschiedenen Werbeagenturen . rs (Bild: Pfalzwein)

