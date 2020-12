Größere Coronavirus-Ausbrüche in drei Alten- und Pflegeeinrichtungen

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis.Über die Weihnachtsfeiertage sind im Stadtgebiet Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis in drei Alten- und Pflegeeinrichtungen größere Coronavirus-Ausbrüche verzeichnet worden. Darüber informierte das Gesundheitsamt des Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, am Montag.

In Heidelberg wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen 26 Personen (22 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 4 Mitarbeitende) positiv auf das Coronavirus getestet. In Bammental gab es in einer Alten- und Pflegeeinrichtung bei insgesamt 24 Personen (19 Bewohnende und 5 Mitarbeitende) einen Virusnachweis. Auch in einem Heim in Malsch haben sich nach momentanen Stand 22 Personen (16 Bewohnende und 6 Mitarbeitende) mit SARS-CoV-2 infiziert.

Die Mitarbeitenden wurden teilweise über die Hausärzte oder in den Testcentern getestet. Hier ist der abschließende Ergebnisrücklauf oftmals noch abzuwarten, wie die Stadt informierte. Das Gesundheitsamt ermittele in allen Fällen die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit den Heimleitungen über die weiteren Maßnahmen wie Quarantäne oder Besuchsverbot und Aufnahmestopp für die Einrichtung oder einzelne Wohnbereiche, so eine Sprecherin.

