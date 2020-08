Größtes Wasser-Reservoir Deutschlands

Rhein-Neckar.Nichts floss mehr aus den Wasserhähnen in den Haushalten der Gemeinde Lauenau im niedersächsischen Landkreis Schaumburg. Wegen des hohen Wasserbedarfs der Bürger war der Trinkwasserspeicher der 4000-Einwohner-Gemeinde leergelaufen. Dieses Schicksal wird dem Kernbereich der Metropolregion erspart bleiben. „Wir sitzen hier im Oberrheingraben auf einem der größten Grundwasser-Reservoirs in ganz Deutschland“, beruhigt Iris von Kirschbaum, Sprecherin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL).

Der Wasserversorger fördert das lebenswichtige Nass aus bis zu 400 Metern Tiefe. „Das Wasser hat 1000 bis 25 000 Jahre gebraucht, um dort hinunter zu sickern. Dieser Wasservorrat ist nicht gefährdet“, sagt die Sprecherin. Zumal genauestens kontrolliert werde, ob der Wasserstand sich verändere. Mit ihren 25 Tiefbrunnen dürfen die TWL zwölf Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr fördern. Im Schnitt sei die tatsächliche Fördermenge über die Jahre konstant und liege bei 11,5 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr.

Größerer Zu- als Abfluss

Auch auf der anderen Rheinseite ist der Versorger MVV entspannt. Das Unternehmen versorgt täglich 370 000 Bürger in Mannheim, Brühl, Viernheim und Ilvesheim mit frischem Wasser. In der Region von Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis werden insgesamt jährlich 50 Millionen Kubikmeter Grundwasser entnommen, während rund 180 Millionen Kubikmeter dazufließen. „Selbst eine dauerhafte Trockenheit würde dieses Grundwasser-Reservoir nicht gefährden“, sagt eine MVV-Sprecherin. Es könne zwar passieren, dass oberflächennahe Brunnen trockenfielen, aber nicht die mindestens 40 Meter tief liegenden Brunnen der kommunalen Wasserversorger.

An den Rändern der Rheinebene – auf den Ausläufern des Odenwaldes etwa – kann es allerdings zu Engpässen kommen, wenn natürliche Quellen in diesen Tagen versiegen. Im Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach (Kreis Bergstraße) beispielsweise wird es bei der Wasserversorgung eng, weil die Menschen ihre Gärten stärker bewässern oder Swimmingpools befüllen. „Die Schüttung der Quelle reicht für die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr aus“, sagt Stadtsprecherin Uta Nack-Domesle. Es gibt auch keine Rohrleitungen von der Kreisstadt in das Dörfchen direkt an der baden-württembergisch-hessischen Grenze. Deshalb fährt seit Mittwoch zweimal täglich ein Lkw dorthin und füllt jeweils 12 000 Liter in den Hochbehälter, damit wieder Wasser aus den Hähnen sprudelt.

Damit verbindet die Kreisstadt auch einen Appell an die Bürger, ihren Wasserverbrauch an die aktuelle Situation anzupassen. „Sollte sich die Lage weiter verschärfen, müssen gegebenenfalls weitere Einschränkungen getroffen werden“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Die Appelle zum richtigen Umgang mit dem kühlen Nass klingen indessen von Kommune zu Kommune höchst unterschiedlich. Beispielsweise ruft auch die Stadt Worms ihre Bürger dazu auf, unnötigen Wasserverbrauch zu unterlassen, keine Rasen zu sprengen, Autos zu waschen oder Planschbecken zu befüllen. Die Stadt Ladenburg dagegen bittet ihre Bürger um Mithilfe bei der Bewässerung der über 5000 Bäume im Stadtgebiet. Um die Bäume vor der Haustür effektiv zu wässern, rät die Stadt Ladenburg dazu entweder sauberes Leitungswasser oder aufgefangenes Regenwasser zu verwenden.

Auf ein anderes Problem weist Wolfgang Hausen hin, zuständig für Technik, Sicherheit und Management beim Wormser Versorger EWR. Derzeit dauere es eventuell länger, bis das Leitungswasser zum Endkunden komme. Eine steigende Wassertemperatur in den Leitungen könne unter Umständen die Bildung von Keimen begünstigen. Zuviel Wasser sparen könne auch auf Kosten der Hygiene gehen, warnt er. EWR fördert im Bürstädter Wald aus bis zu 130 Metern Tiefe und versorgt die Städte Worms, Lampertheim und Bürstadt. Wassermangel herrscht auch hier nicht, zumal aufbereitetes Rheinwasser in den Waldboden geleitet wird.

Auch die Gemüsefelder der Vorderpfalz brauchen nicht zu verdursten. Der Wasserverband schöpft das Nass aus dem Otterstadter Altrhein, in den jüngsten trockenen Jahren übrigens um bis zu 15 Prozent größere Mengen als in den Vorjahren.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020