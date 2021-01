Großbrand in Epfenbach - Feuer greift von Scheune auf Wohnhaus über

Rhein-Neckar.Aus bislang ungeklärter Ursache fing eine Scheune Am Hessenberg in Epfenbach am Sonntagmorgen Feuer. Dieses breitete sich auf das angrenzende Wohnhaus aus und zog dort das Dachgeschoss in Mitleidenschaft. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde der Brand um 7.15 Uhr gemeldet. Feuerwehrleute aus der Umgebung sind mit einem Großaufgebot im Einsatz und versuchen den Brand einzudämmen. Die Löscharbeiten dauern Aktuell an. Verletzte soll es keine geben. Der Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 17.01.2021