Großbrand in Holzwerk im Odenwald - Ausweitung des Feuers verhindert

Grasellenbach.In einer etwa 3000 Quadratmeter großen Lagerhalle eines mittelständischen Holzwerks bei Grasellenbach im Odenwald ist am späten Freitagabend ein Vollbrand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine Lagerhalle, die der Produktion von Pallets und Hackschnitzeln diente, komplett ab. Etwa 1000 Kubikmeter Hackschnitzel gingen in Fallem auf. An umliegenden Fahrzeugen entstanden Schäden.

Die Feuerwehr war rund einen Kilometer nördlich der kleinen Gemeinde im Großeinsatz. Eine Ausweitung des Feuers auf das angrenzende Waldgebiet konnte sie verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Die L 3105 war zwischen Grasellenbach und Wegscheide stundenlang gesperrt.