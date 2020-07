Große Aktion in Speyer

Speyer.In Kooperation mit dem DRK-Blutspendedienst West bittet das Technik Museum Speyer am Montag, 20. Juli, von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr zum zweiten Blutspendetermin in diesem Jahr in die große Veranstaltungshalle. Freiwillige können dort, unter Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen, spenden. In Deutschland werden täglich etwa 15 000 Blutspenden für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen benötigt.

Der DRK-Blutspendedienst West hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Teil zu dieser Versorgung beizutragen und die Krankenhäuser und Praxen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit lebenswichtigen Blutpräparaten zu versorgen. Dazu werden täglich Termine in der Region organisiert. Um die Aktion so entspannt wie möglich durchzuführen, bittet das DRK darum, Kinder zu Hause zu lassen und einen Mundschutz sowie Kugelschreiber mitzubringen.

