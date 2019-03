Große Geschichten – aus 100 Wörtern

Heidelberg/Mannheim.1999 deklarierte die Unesco den 21. März zum „Welttag der Poesie“, auch in diesem Jahr fanden in der Region dazu einige Veranstaltungen statt. Von Heidelberg aus startete bereits zum zweiten Mal der Poesiezug seine literarische Rundfahrt im historischen Salonwagen der Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe. Unter dem Motto „Poesie unterwegs“ ging die Fahrt bis nach Mannheim und zurück.

Die meisten der beteiligten Autoren sind Mitglieder des Netzwerkes Heidelberger Autoren. Die Auswahl der Stücke ergab sich für sie aus der vorgegebenen Zeit von maximal 8 Minuten je Lesung.

Für Marlene Bach eine willkommene Gelegenheit, eine Geschichte zu lesen, die inhaltlich nicht in ihr derzeitiges Repertoire passt – das sind im Moment hauptsächlich Krimis. Im Poesiezug stellte sie ihre berührende Kurzgeschichte „Zwei, die verlieren“ vor, die für den Arbeitskreis gegen Spielsucht entstand, mit dem Happy End beginnt und tragisch endet. Bach freute sich vor allem über die Möglichkeit, möglichst viele ihrer Kollegen zu treffen und zu hören: „Dieses Rundumpaket hat man selten.“ Das kann Ingeborg von Zadow nur bestätigen. Zusammen mit Florian Kaiser von der Wanderbühne Theater Carnivore und Markus Schultz stellte sie einen Auszug aus ihrer Arbeit in einer szenischen Lesung vor.

Hannelore Gerent las den kürzesten Liebesroman der Welt und unterhielt die Gäste mit wenigen aber deutlichen Worten, schwarzem Humor und einer kleinen musikalischen Einlage auf der Mundharmonika. „Eine ungeplante, aber sehr unterhaltsame Einlage“, fand Moderator Stefan Kaumkötter vom Kulturamt der Stadt Heidelberg.

Zu hören gab es neben Prosa und Märchen auch Kurz- und Kürzestgeschichten, ein Format, dass der gebürtigen Wienerin und Studentin der Sinologie, Dorina Marlen Heller, sehr liegt. „In der Extremform sind nur 100 Wörter erlaubt – und es begeistert mich immer wieder, was man in 100 Wörtern erzählen kann.“ Einen ihrer Texte mit dem Titel „Mit Europa am Strand“ las sie sowohl in der deutschen Originalfassung als auch in der spanischen Übersetzung – während die Übersetzerin fast zeitgleich in Granada eigene Texte las. „Globale lyrische Verbundenheit sozusagen“, fasste Heller zusammen.

Für die Gäste war die Fahrt kostenfrei. Manche ließen sich auf der Heimfahrt unterhalten. Andere stiegen zu, um ihre Lieblingsautoren zu hören. Wieder andere wie Waltraud Adam nutzen die gesamten fünf Stunden auf der Fahrt von Heidelberg nach Mannheim und wieder zurück bei einem Gläschen Sekt und dem Blick aus dem Fenster.

