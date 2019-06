Große Mengen Drogen beschlagnahmt - Haftbefehle

Mehr als 7 Kilo Marihuana wurden bei Wohnungsdurchsuchungen beschlagnahmt. (Symbolbild) © dpa

Mannheim/Viernheim.Gegen zwei Männer im Alter von 32 und 33 Jahren ist wegen des Verdachts auf Drogenhandel Haftbefehl erlassen worden. Auch ein 34-Jähriger muss sich verantworten, da er große Mengen Drogen gekauft haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sollen sich die beiden 32- und 33-jährigen Männer dazu entschlossen haben, im Bereich Mannheim und Viernheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Sie sollen aus der Wohnung des 33-Jährigen in Viernheim heraus Betäubungsmittel portioniert verkauft haben.

Bei Durchsuchungen von mehreren Wohnungen in Mannheim und in Viernheim am Dienstag, 21. Mai 2019, beschlagnahmten Ermittler 7,6 Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin, 60 Gramm Kokain und etwa 2 000 Euro. Eine Schreckschusswaffe mit Munition und zwei Messer wurden ebenfalls beschlagnahmt. Der beschuldigte 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ein weiterer 34-jähriger Mann steht in diesem Zusammenhang im dringenden Verdacht, von dem 32-Jährigen im Zeitraum Januar bis Mai 2019 in mehreren Chargen insgesamt 2,5 Kilogramm Marihuana und 500 Gramm Amphetamin in Mannheim und Viernheim gekauft zu haben. Dieses habe er in Portionen von 50 Gramm teilweise weiterveräußert. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehr als zwei Kilogramm Marihuana, etwa 175 Gramm Amphetamin und knapp 4 000 Euro beschlagnahmt. Der Mann wurde am 21. Mai vorläufig festgenommen.

Der 32-Jährige habe sich zunächst auf der Flucht befunden, konnte aber am Freitag, 28. Mai, ebenfalls widerstandslos in Viernheim vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden die beiden 33 und 34 Jahre alten Männer bereits am Samstag, 22. Mai, dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen den 33-jährigen Beschuldigten Haftbefehl und setzte den Haftbefehl gegen den 34-Jährigen gegen Auflagen außer Vollzug. Der 33-Jährige wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 32-Jährigen erließ der Ermittlungsrichter am 29. Mai Haftbefehl – auch er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (dls)