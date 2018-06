„Große Mengen, kleine Preise“

Anzeige

Stangen unverkauft entsorgt

Die endgültige Abrechnung steht beim Pfalzmarkt in Mutterstadt, den 60 Bauern aus der Pfalz beliefern, noch aus. Karl Völker, zuständig für den Spargelverkauf, legt sich aber jetzt schon fest: „Das war die schlechteste Saison aller Zeiten.“ Die Spargel seien zwei Wochen später gesprossen als im Vorjahr, dennoch sei letztlich genauso viel Gemüse auf den Markt gekommen. „Das Wetter hat wirklich reingehauen, weil auch die übliche Kälteperiode nach zwei bis drei Wochen ausgeblieben ist“, so Völker. Da die Lager des Pfalzmarktes nicht leer wurden, habe man sogar Spargel unverkauft entsorgen müssen. „Und da verstehe ich erst recht nicht, dass ich in einigen Geschäften polnischen Spargel im Angebot gesehen habe, wenn wir hier in den Stangen schwimmen“, ärgert er sich.

Die absoluten Zahlen zu dieser Saison kann Völker wohl erst Ende Juni liefern. Fest stehe jedoch, dass die Preise sehr niedrig gewesen seien. „Der Durchschnittspreis lag unter dem Einstandspreis der Erzeuger. Das heißt, viele konnten nicht einmal kostendeckend arbeiten“, sagt er. Das einzige, was ihn etwas positiv stimme, sei die Entwicklung beim Grünspargel. „Der ist preislich nicht ganz so abgefallen wie der Bleichspargel, und auch die Nachfrage wächst.“

Der Ladenburger Dieter Hege profitiert aktuell noch etwas von einigen späten Sorten auf seinen Feldern. „Einige Anlagen sind noch in Betrieb, was ein paar hundert Kilo entspricht“, sagt er. Die Preise seien in den vergangenen Tagen wieder etwas angestiegen, da nur noch wenige Bauern stechen. „Damit lässt sich die ganze Saison jetzt aber auch nicht mehr einholen.“

Probleme auch bei Erdbeeren

Das gleiche Problem wie beim Spargel hat der Landwirt in diesem Jahr auch mit den Erdbeeren, seinem Hauptgeschäft. „Auch da gab es Riesenmengen in kürzester Zeit. Am 22. April hat bei uns die Ernte begonnen, Anfang Mai war es schon wieder rum“, berichtet Hege. „Über die Preise, die teilweise im Großhandel erzielt wurden, möchte ich gar nicht reden.“ Aktuell gebe es ein Loch und nur wenige Erdbeeren seien auf dem Markt. „Erst in zwei bis drei Wochen können wir dann die immertragenden Erdbeeren, die bis Oktober Früchte geben, ernten.“ Letztlich gelte jedoch auch hier das gleiche Fazit wie beim Spargel. „Es war eine schwierige Saison.“

