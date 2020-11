Großeinsatz: Betrüger gefasst

Rhein-Neckar.Als vermeintliche Handwerker haben sich Trickbetrüger das Vertrauen älterer Menschen erschlichen und diese um Hab und Gut gebracht. Nun sind drei mutmaßliche Betrüger festgenommen worden. Gegen die 31, 34 und 50 Jahre alten Männer erging Haftbefehl, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mannheim am Dienstag mitteilten.

Die drei Tatverdächtigen sollen insgesamt 18 Taten in Mannheim, Ludwigshafen, Frankenthal, Worms und Frankfurt am Main begangen haben. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei mit mehr als 80 Beamten hat die „Dachdecker“ am Montag bei Durchsuchungen in Neustadt und Friedelsheim (Landkreis Bad Dürkheim) festgenommen.

Mehr als 100 000 Euro erbeutet

Die Männer sollen sich zwischen Mai und November gegenüber alten Menschen in Dachdecker-Kleidung vorgestellt und auf einen Schaden am Dach oder Kamin hingewiesen haben. Um Zugang zum Haus zu erhalten, sollen sie angeboten haben, den Schaden günstig und schnell zu beheben. Dann hätten sie ihre Opfer abgelenkt und im Haus nach Geld und Wertsachen gesucht. Unter dem Vorwand wiederzukommen, seien sie dann jeweils verschwunden. Bei einem Fall in Frankfurt erbeuteten die Männer den Angaben nach auf diese Weise mehr als 100 000 Euro. Die älteste Geschädigte der mutmaßlichen Betrüger ist laut Polizei 94 Jahre alt.

Bei den Durchsuchungen der beiden Gebäude in Neustadt und Friedelsheim stellte die Polizei 20 000 Euro in bar, vier Fahrzeuge im Wert von 100 000 Euro sowie mehrere Luxusuhren sicher. Wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr mussten die Männer in Haft. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten und Beteiligten der mutmaßlichen Bande dauerten an. dpa/sin

