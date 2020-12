Großeinsatz wegen Waffe

Weinheim.Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Weinheim-Sulzbach an der Bergstraße einen 32-Jährigen festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Laut einer Zeugin war gegen 23.30 Uhr an einer Bushaltestelle ein Mann mit einem Sturmgewehr unterwegs. Daraufhin rückte die Polizei mit Beamten des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Baden-Württemberg aus.

Zugriff gegen 2.45 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann zwischenzeitlich in ein Mehrfamilienhaus, in dem sich auch Sozialwohnungen befinden, zurückgezogen. Dort hätten die Beamten den Mann entdeckt. Er soll weiter mit der Waffe hantiert haben. Nachdem sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft hatten, nahmen sie den 32-Jährigen gegen 2.45 Uhr am frühen Morgen im Hinterhof fest. Die Waffe stellte sich laut Polizei als täuschend echt aussehendes Softair-Sturmgewehr heraus. Der Mann sei widerstandslos in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. mik/sal

