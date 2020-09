Großer Probealarm auf allen Kanälen

Rhein-Neckar.Alle Sirenen werden laut aufheulen, Warn-Apps Pieps-Töne von sich geben oder Handys vibrieren lassen, Rundfunkdurchsagen ertönen, digitale Werbetafeln signalisieren Gefahr und teilweise starten sogar Lautsprecherwagen: Um 11 Uhr am Donnerstag ist großer Probealarm. Beim ersten bundesweiten Warntag testen Bund, Ländern und Kommunen alle Systeme, mit der die Bevölkerung großflächig vor Unglücks- oder Katastrophenfällen gewarnt wird. Um 11.20 Uhr folgt wieder die Entwarnung.

„Ziel ist es, dass Sie sich mit der Warnung in Notlagen auskennen und wissen, was zu tun ist“, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), dem die Koordination obliegt. Man wolle aber auch prüfen, ob die Technik funktioniert. Zunächst gibt es einen einminütigen auf- und abschwellenden Heulton – er bedeutet Gefahr. Dann sollen die Bürger zur Sicherheit Fenster und Türen schließen, einen Hörfunksender einschalten oder im Internet schauen. Für die Entwarnung folgt dann ein einminütiger durchgehender Heulton.

Mannheim

In Mannheim ist man den Heulton mittlerweile – wieder – etwas gewohnt. Schon in den Jahren 2017 und 2018 gab es Probealarme. Nach Ende des Kalten Kriegs waren bis 1996 zwar alle 188 mechanischen Motorsirenen aus der Zeit des Kalten Krieges im Stadtgebiet auf Kosten des Bundes demontiert worden. Sie erwiesen sich als defektanfällig und nicht zeitgemäß, denn sie konnten nur über eine analoge Telefonleitung aktiviert werden, hatten eine relativ geringe Lautstärke und Reichweite. Ab 2015 hat die Stadt aber 65 moderne Hochleistungssirenen neu montiert, davon wurden 53 auf Dächer gesetzt und für zwölf Anlagen spezielle Masten errichtet. Sie sehen nicht mehr aus wie früher, sondern haben bis zu 16 einzelne Hörner. Ihr Ton ist im Umkreis von 600 bis 800 Metern hörbar. Vor der Wahl der Standorte gab es detaillierte Berechnungen, wonach die Trichter der Geräte so ausgerichtet werden, dass die Schallwellen sich gut ausbreiten können. Echter Alarm wurde bisher über die Sirenen nicht gegeben. Seit 2016 löste die Stadt aber – begrenzt auf einzelne Wohngebiete – 14 mal die Warn-Apps aus, meist bei dichten Rauchwolken nach Bränden. Ein Ausbau des Sirenennetzes ist für Konversionsgelände vorgesehen, die derzeit bezogen werden – etwa das neue Wohngebiet Franklin. Die konkrete Planung hierzu läuft aber erst an, sobald die endgültige Bebauung steht, so die Stadt.

Erstmals zum Warntag wird in Mannheim sowie Berlin, Hamburg und Wiesbaden ein zusätzliches System eingesetzt: Auf den digitalen Werbetafeln der Firma Wall an den Stadtbahnhaltestellen in der Innenstadt erscheint um 11 Uhr ein auffälliger Alarm-Hinweis.

Ludwigshafen

Ludwigshafen verfügt über ein Sirenennetz mit 34 Standorten, davon 28 veraltete Motorsirenen und sechs moderne elektronische Hochleistungssirenen. Trotz der unterschiedlichen Sirenentypen können alle Standorte gleichzeitig ausgelöst werden. Zurzeit laufen die Planungen, das gesamte Netz auf elektronische Hochleistungssirenen umzustellen. Hierfür werden in den nächsten drei bis vier Jahren alle Motorsirenen ausgetauscht und gleichzeitig die Lage der Standorte optimiert. Im Endausbau sind 28 Plätze mit elektronischen Sirenenstandorten vorgesehen. Zudem nutzt die Stadt auch Warn-Apps, gibt Informationen an Rundfunk und Fernsehen, schaltet im Notfall ein Gefahreninformationstelefon mit vordefinierten Sprachansagen, informiert besondere Einrichtungen wie Schulen und Heime automatisch gleichzeitig per Einsatzleitsystem. Auch Lautsprecherfahrzeuge mit Warndurchsagen in betroffenen Gebieten sind in der Katastrophenschutzplanung vorgesehen.

Heidelberg

Heidelberger erhalten im Notfall bisher nur Warnungen über die kostenlosen Warn-Apps NINA und Katwarn sowie die Internetseite und Social-Media-Kanäle von Stadt und Feuerwehr Heidelberg, bei Bedarf auch durch Lautsprecherdurchsagen aus Fahrzeugen der Feuerwehr. Der Gemeinderat hat aber im Februar den Aufbau eines stadtweiten Sirenennetzes bis 2024 beschlossen. Sie sollen an 25 Standorten installiert werden – vorwiegend auf bereits bestehenden Gebäuden, die in städtischem Besitz sind. Die Sirenen können durch die Leitstelle der Berufsfeuerwehr im gesamten Stadtgebiet oder bei Bedarf auch nur in betroffenen Stadtteilen ausgelöst werden. Die alten Geräte aus dem Kalten Krieg waren in den 1990er-Jahren alle abgebaut worden.

Rhein-Neckar-Kreis

Der Landkreis setzt auf die Warn-Apps für Handys. Seit 2018 wurden 28 Meldungen verschickt – zuletzt bei einem Stromausfall und einem Trinkwassernotfall. Ob sie noch Sirenennetze unterhalten, „entscheiden die Gemeinden selbstständig“, so das Landratsamt. Es gebe noch einige alte, analoge und auch neue digital angesteuerte Sirenen im Kreisgebiet – teils werden sie von den Gemeinden zur Alarmierung ihrer Feuerwehrleute genutzt. Zahlen darüber hat das Landratsamt nicht. Soweit Geräte funktionieren, können die Gemeinden sie im Notfall selbst auslösen, aber ebenso die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020