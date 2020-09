Grüne nominieren Uli Sckerl

Neckar/Bergstraße.Uli Sckerl tritt erneut als Kandidat der Grünen im Wahlkreis 39 zur Landtagswahl im März 2021 an. 39 stimmberechtigte Mitglieder des Kreisverbands Neckar-Bergstraße nominierten den 69-jährigen am Donnerstagabend mit 37 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Sckerl vertritt den Wahlkreis seit 2006 als Abgeordneter in Stuttgart. Als seine Ersatzkandidatin wählten die Grünen Fadime Tuncer, die 51-jährige Schriesheimer Stadträtin und Vorsitzende des Bergsträßer Kreisverbands erhielt ebenfalls 37 Stimmen.

