Grünflächen abgebrannt

Brühl.An zwei Tagen hintereinander haben in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) mehrere hundert Quadratmeter Grünflächen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand am Montagabend gegen 21 Uhr nahe der Bussardstraße ein Areal mit 400 Quadratmetern Schilfbepflanzung in Flammen. Bereits am Sonntag hatte nahe der Wiesenstraße eine 350 Quadratmeter große Fläche gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen jeweils löschen, bevor sie auf nahe gelegene Wohnhäuser übergreifen konnten. Die Polizei sucht nun nach zwei schwarz gekleideten Jugendliche, die jeweils in unmittelbarer Nähe der Brände von Zeugen gesichtet worden seien. Hinweise an die Ermittler unter Telefon 0621/ 83 39 70. sal

