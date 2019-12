Grünstadt: Betrunken in Stauende gekracht – sechs Personen verletzt

Bei einem Unfall am Samstagabend in Grünstadt sind sechs Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 47-jähriger Busfahrer in der Kirchheimer Straße auf an einer Bahnschranke haltende Wagen auf. Durch die Kollission wurden zwei Motorräder und vier Autos ineinander geschoben. Dabei erlitten sechs Personen Verletzungen.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer sprang von seiner Maschine, bevor diese komplett zerquetscht wurde. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Der Busfahrer hatte einen Alkoholwert von 1,99 Promille.