Grünstadt: Brand an Heiligabend

Grünstadt.Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte an Heiligabend sind in Grünstadt zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen Mitternacht in der Nacht auf Mittwoch zu dem Feuer. Alle Bewohner des Hauses begaben sich selbstständig ins Freie. Die angerückte Feuerwehr lokalisierte den Brand im Wohnzimmer und brachte ihn schnell unter Kontrolle.

Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt.