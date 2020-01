Grünstadt: Massenschlägerei unter Jugendlichen auf "alla hopp"-Anlage

Grünstadt.Auf der „alla hopp“-Spielplatzanlage in Grünstadt ist es am Freitagabend zu einer Massenschlägerei unter Jugendlichen gekommen. Dabei wurden ein 17-jähriger Junge sowie zwei Mädchen (16 und 17 Jahre alt) verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei in Neustadt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.40 Uhr gerufen. Auf dem großen Spielplatz trafen sie auf 30 bis 40 „stark alkoholisierte und aggressive“ Jugendliche. „Daraufhin wurden die Beamten von einer Diensthundestaffel und starken Einsatzkräften aus dem gesamten Präsidialbereich unterstützt“, so der Sprecher.

Es stellte sich heraus, dass zwei 19-Jährige einen 17-Jährigen bestohlen hatten. Ein weiterer 17-Jähriger ging dazwischen, woraufhin die Diebe mit einer Eisenstange auf den jungen Mann einschlugen. Die beiden 19-Jährigen sowie der verletzte 17-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei räumte daraufhin Spielanlage.

Weshalb so viele stark alkoholisierte Jugendliche auf der Anlage waren, konnte die Behörde auf Anfrage nicht mitteilen.