Grünstadt zeigt Humor: eine Sitzbank als Corona-Denkmal

Grünstadt.Die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren jetzt auch beim Bau von Möbeln. Eine „Schnapsidee“ nennt Grünstadts Stadtwerke-Chef Albert Monath das, was dann Realität wurde – eine Corona-Sitzbank. Die Besonderheit: Wer auf ihr Platz nimmt, hält automatisch den richtigen Abstand. Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt haben Monaths „Geistesblitz“ für bare Münze genommen und das Stück, das nun vor dem Alten Rathaus steht, in 20-stündiger Arbeit produziert. Nach der Aufstellung dauerte es jedenfalls nicht lange, ehe die Bank einen kleinen Siegeszug in den sozialen Netzwerken startete. Monath freut sich, dass die Geschichte von den meisten Menschen mit Humor aufgenommen wurde. Die Kosten in Höhe von etwa 1200 Euro haben die Stadtwerke an den Bauhof überwiesen. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.06.2020