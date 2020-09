Grüße ins ewige Eis

SGD-Präsident Hannes Kopf mit den Weinköniginnen in Worms. © SGD SÜD

Worms.Mit einem Hammerschlag auf einen Nagel in der riesigen Weinkiste hat Hannes Kopf, Präsident der Struktur-Genehmigungsdirektion Süd, am Dienstag das Startkommando für die 14 000 Kilometer weite Reise gegeben. Das Gebinde ist nun auf dem Weg zur Neumayer-Station III in der Antarktis. In Bremerhaven wird die Kiste an Bord des Eisbrechers MS Polarstern verladen, der das Paket bis Weihnachten an die Schelfeiskante in Nähe der Forschungsstation bringt. Eingepackt wurden 70 Flaschen erlesener Weine und Sekte aus der Pfalz und Rheinhessen. Standesgemäß beim Packen dabei waren drei Weinhoheiten – die Deutsche Weinkönigin Angelina Vogt, die Rheinhessische Weinkönigin Eva Müller und die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler.

Der Pfälzer Georg von Neumayer ist Namensgeber der Station. Er wurde in Kirchheimbolanden geboren, lebte in Neustadt und hatte eine Sommerresidenz in Weisenheim am Berg. Um den Forscher in Erinnerung zu behalten, hat die damalige Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz 1984 eine Patenschaft für die Station übernommen und schickt seither einen Weingruß ins ewige Eis. sal

