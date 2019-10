Gruppe beraubt junge Männer

Neuhofen.Zwei Mal hintereinander hat eine etwa zehnköpfige Gruppe in Neuhofen junge Männer ausgeraubt. Die Polizei teilte mit, dass in der Nacht auf Samstag gegen 3.30 Uhr zunächst ein 18-Jähriger bestohlen wurde. Eine Person aus der Gruppe habe mit einem Baseballschläger auf ihn eingeschlagen. Daraufhin gab der 18-Jährige ihnen zehn Euro. Offenbar die selbe Gruppe überfiel dann um 3.45 Uhr in der Ludwigshafener Straße/Ringstraße einen 19-Jährigen. Die Täter bedrohten ihn mit einem Messer und nahmen ihm 150 Euro ab. Danach flüchteten sie in Richtung Rheingönheim. Bei der Gruppe soll es sich um etwa zehn männliche Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren und mit überwiegend südländischem Aussehen handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 06235/4950 entgegen. fab

