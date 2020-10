Gruppe Jugendlicher in Auseinandersetzung mit Holzknüppel verwickelt

Oggersheim.Zwischen zehn und 15 Jugendlichen ist es am Schillerplatz in Oggersheim am Mittwochmittag zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei kam dabei ein Holzknüppel, der in

der Nähe des Tatortes gefunden wurde, zum Einsatz. Die Beamten trafen drei leicht verletzte Jugendliche an, ein Weiterer wurde vor Ort identifiziert. Mit Hilfe zweier Unbeteiligten konnte die Situation nachvollzogen und werden.





