Gruppe raubt 18-Jährigen aus Zeugen gesucht

Ellerstadt.Opfer eines Raubes ist in der Nacht zu Samstag ein 18-Jähriger in Ellerstadt geworden. Nach Angaben der Polizei hielt sich der junge Mann gegen 1 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Ellerstadt-Ost“ auf, als er unvermittelt durch eine fünfköpfige Gruppe angegriffen wurde. Hierbei wurde auch Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Die Täter entwendeten aus der Tasche des Opfers eine Spielkonsole sowie Bargeld und flüchteten im Anschluss mit einem weißen Auto - womöglich der Marke Opel. Das Opfer wurde durch den Angriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, ich unter der Rufnummer 06322/9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020