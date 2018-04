Gutachter belastet die Angeklagten

Anzeige

Frankenthal.Im Prozess um die mutmaßlichen Morde in einem Altenheim im Lambrechter Tal hat ein medizinischer Gutachter vor dem Frankenthaler Landgericht den Tod einer erst 62 Jahre alten Bewohnerin beleuchtet. Auf der Anklagebank verfolgen Celina M. (27), der 24-jährige Danny L. und Michael K. (48) die belastenden Ausführungen des Diabetologen aus Pirmasens. Das Trio soll laut Staatsanwaltschaft aus Langeweile in wechselnder Besetzung zwei Menschen heimtückisch ermordet haben. Eine dritte Frau überlebte einen Angriff knapp. Zudem werden ihnen Misshandlungen und Übergriffe – von denen sie Fotos und Handy-Videos gemacht haben sollen – sowie Diebstahl vorgeworfen.

Danny L. hat bereits gestanden, eine 85-jährige demente Frau mit einem Kissen erstickt zu haben. Der Tod der 62-Jährigen ist indes voller Unklarheiten und Widersprüche: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Michael K. der nicht zuckerkranken Frau während einer Spätschicht Insulin gespritzt hat – und dabei per WhatsApp-Chat von Celina M. angefeuert wurde. K. hat sich bislang – anders als seine beiden mutmaßlichen Komplizen – vor Gericht überhaupt nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seine Verteidiger Jessica Hamed und Timo Korn betonten bereits zu Beginn des Prozesses im September, dass die 62-Jährige genausogut eines natürlichen Todes gestorben sein könnte. So sei die chronisch kranke Frau kurz vor ihrem Tod mehrfach wegen Unterzuckerung behandelt worden. Sogar am Tag vor ihrem Tod war ihr durch den Notarzt eine Infusion mit Zuckerlösung gelegt worden. Auch die Textnachrichten – die die Grundlage der Anklage bilden – kann man laut Hamed nicht ohne Weiteres für bare Münze nehmen.

Unterzucker nie dokumentiert

Umso mehr Bedeutung kommt deshalb der Einschätzung der Sachverständigen zu. Allerdings hält Cornelius Moser, Chefarzt am städtischen Krankenhaus Pirmasens, die Theorie eines natürlichen Todes für unwahrscheinlich. Der Fall der 62-Jährigen weise zwar ein komplexes Krankheitsbild, viele seltene Diagnosen und alle nur denkbaren Komplikationen auf, „doch eine Unterzuckerung ist nie dokumentiert worden.“ Zudem passe eine solche Hypoglykämie überhaupt nicht zu ihren Erkrankungen. Zwar gebe es einen Vermerk der Notaufnahme, in dem die Ärzte einen Zusammenhang herstellten, „aber nur deshalb, weil man keine andere Erklärung dafür hatte“. Von außen zugeführtes Insulin kann die auffälligen Schwankungen des Blutzuckerspiegels vor ihrem Tod laut Moser dagegen „sehr gut erklären“. So habe die Frau an einer Nierenversagen gelitten und sei auf die Dialyse angewiesen gewesen. „Diese Erkrankung wirkt bei der externen Gabe von Insulin wie ein Brandbeschleuniger.“ Einen anderen medizinischen Grund für die plötzlichen Stürze in den Unterzucker sieht der Experte nicht.