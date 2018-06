Gutachter hält Angeklagte für schuldfähig

Anzeige

Frankenthal. Wenig Empathie, dafür die Tendenz, anderen die Schuld zuzuschieben - so hat ein Gutachter die Angeklagten im Prozess um zwei mutmaßliche Morde und einen Mordversuch in einem Seniorenheim im pfälzischen Lambrecht beschrieben. Alle drei seien aus psychiatrischer Sicht für ihr Verhalten verantwortlich, sagte der Sachverständige am Mittwoch vor dem Landgericht Frankenthal. Anhaltspunkte für eine verminderte Schuldfähigkeit könne er nicht erkennen. Der Prozess wurde mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft fortgesetzt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Angeklagten - eine 27-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 25 und 49 Jahren - stehen seit September vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen Pflegerin und den Pflegehelfern vor, Bewohner bestohlen, gequält und in zwei Fällen getötet zu haben. Der 25-Jährige soll Ende 2015 eine 85-Jährige erstickt haben. Ein weiteres Opfer sollen nur die Männer umgebracht haben. Hinzu kommt ein Mordversuch, der allen zur Last gelegt wird.

„Verfall moralischer Werte“