Gutachter übt massive Kritik am Brandschutz der Rohrleitungen

Frankenthal.Ungläubig schüttelt der Gutachter vom TÜV Süd den Kopf: „Warum hat man die Ethylenleitung auf dem BASF-Werksgelände nicht mit einer Brandschutzverkleidung ausgestattet? Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe“, sagt er vor dem Frankenthaler Landgericht. Das können sich auch einige der Beteiligten im Prozess um das BASF-Explosionsunglück mit fünf Toten und vielen Verletzten nicht erklären. Vor allem Opfer-Anwalt Alexander Klein, der die Eltern eines getöteten Werkfeuerwehrmannes vertritt, versucht in dem Verfahren, eine Mitschuld der BASF an der Katastrophe nachzuweisen. Klein hatte den Chef-Gutachter des TÜV Süd im Juni wegen Befangenheit abgelehnt, weil dieser sich überhaupt nicht mit Fernleitungen auskannte. Nun ist am Montag ein Fachmann für solche Pipelines in die Pfalz gereist.

Und der Maschinenbau-Ingenieur aus München spart in seinem Teilgutachten nicht mit Kritik am Ludwigshafener Chemieriesen. Die fehlende Brandschutzbeschichtung spielt für den Sachverständigen eine entscheidende Rolle. Die Schieber, die die Leitung in einzelne Abschnitte einteilen, seien allesamt mit einem solchen Brandschutz ausgestattet. „Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen ist das an den Fernleitungen im Nordhafen nicht gemacht worden“, sagt der Münchner.

Zeit für Gegenmaßnahmen

Ein solcher funktioneller Anstrich könne die Explosion einer Leitung um bis zu zwei Stunden hinauszögern, was dem Unternehmen im Ernstfall wichtige Zeit für Gegenmaßnahmen verschaffe. Darauf baue auch das ihm vorliegende Sicherheitskonzept der BASF für die „Unterfeuerung der Ethylenfernleitung“. Darin sei festgehalten, dass im Fall eines Feuers weiter Ethylen durch das Rohr geschickt werde, um es nicht noch mehr zu erhitzen, während die Feuerwehr von außen mit Wasserwerfern für Kühlung sorgen soll. „Erst danach sollte die Leitung geschlossen und der Druck über das Fackelsystem abgebaut werden.“

Vermutlich seien die Verantwortlichen in ihrem theoretischen Szenario nicht von einem Brand mit mehr als 400 Grad- einem „Jet Fire“ - ausgegangen, „den bekommt man mit diesem Sicherheitskonzept nicht in den Griff“. Tatsächlich war die Fernleitung - wie Überwachungsvideos zeigen - nach sechs Minuten explodiert und aus dem Rohrgraben geschleudert worden. Dann hatte sie sich wie eine zischende Peitsche um ein Feuerwehrauto gelegt. Als eine Erkenntnis aus dem Unglück habe der TÜV verlangt, dass die BASF die Fernleitungen im Rohrgraben mit einer Brandschutzverkleidung ausstattet, was auch geschehen sei. Ideal wäre aus Sicht des Fachmanns allerdings ein unterirdischer Verlauf der Pipelines.

Kennzeichnung ungenügend

Unzureichend ist in den Augen des Sachverständigen auch die Kennzeichnung der Leitungen im Rohrgraben: „Wenn man alle 200 Meter ein Schild hat, auf dem steht, welcher Stoff in einer Leitung ist, erscheint mir das als nicht ausreichend. Wenn ich eine Ethylenleitung lila anmale, dann weiß ich, dass alles, was lila ist, Ethylen transportiert und ich muss gar keine Schilder anbringen.“ Es sei zwingend notwendig, auf dem Gelände einer Chemiefabrik überall zu erkennen, welche Stoffe in welchen Leitungen transportiert werden. „Sonst habe ich keine Grundlage für eine Sicherheitseinschätzung“, betont er.

Keineswegs wünschenswert seien auch die Platzverhältnisse im Rohrgraben. „Der Abstand der Leitungen ist sehr eng und für Prüf- und Reparaturarbeiten nicht geeignet. Deshalb haben wir dem Unternehmen aufgetragen, die Situation beim Neubau zu entspannen.“ Auch die Regelungen für Heißarbeiten seien auf Anweisung des TÜV nach dem Unglück verschärft worden.

Als der Vorsitzende Richter Uwe Gau fragt, ob so genannte Brandschutzdecken das Unglück beeinflusst hätten, antwortet der Münchener trocken: „Wenn die benachbarten Leitungen mit den Matten abgedeckt gewesen wären, wäre nur die noch zu bearbeitende Leitung frei gewesen und vermutlich hätte dann niemand das falsche Rohr angeflext.“

