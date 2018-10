Haftbefehl nach tödlichem Angriff

Schwetzingen.Nach der tödlichen Attacke auf einen 55-Jährigen in Schwetzingen ist gestern Haftbefehl gegen seine Ehefrau ergangen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, habe die 53-Jährige das Geschehen im Wesentlichen eingeräumt, das Motiv sei jedoch unklar. Eine mögliche Tatwaffe wurde am Tatort sichergestellt.

Die Frau steht in dringendem Verdacht, in der Nacht auf Mittwoch ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung erschlagen zu haben. Die 53-Jährige hatte selbst die Polizei verständigt. Ein Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Ermittlungsrichter erließ gestern Nachmittag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Danach kam die Frau in eine Justizvollzugsanstalt. seko/dk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.10.2018