Halb Hambach übernimmt Statistenrolle

„Weingut Wader" (v.l.): Henriette Richter-Röhl und Leslie Malton.

Neustadt.Nein, noch haben sich keine Fanclubs zum „Weingut Wader“ gemeldet. Aber das kann durchaus passieren: Vier Millionen Zuschauer haben die erste Episode der neuen ARD-Reihe um die Pfälzer Winzerin Anna und ihre Familie gesehen. In und um Neustadt-Hambach, wo mehrere Wochen lang gedreht wurde, kam die Premiere sehr gut an. Am kommenden Freitag ist um 20.15 Uhr die zweite und vorerst letzte Folge zu sehen.

„Ich bin sehr begeistert von den schönen Bildern aus Neustadt und von der Weinstraße“, sagt Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel. Das Hambacher Schloss, der idyllische Marktplatz, das Weingut unterhalb des Schlosses – die Familiengeschichte sei eine tolle Werbung für die Region.

Bürgermeister begeistert

Eine leise Kritik hat der Stadtchef indes inhaltlich anzubringen: Der Erbschaftsstreit, der den Anfang des Handlungsstrangs bildet, sei „so in Rheinland-Pfalz nicht wahrscheinlich“, meint Weigel: „Bei der Vererbung von landwirtschaftlichen Betrieben und Höfen bekommt derjenige Vorrang, der den Betrieb führe“, geht er spitzfindig ins Juristische und räumt ein: „Da musste eben für den Film dramaturgisch gearbeitet werden.“ Die Geschichte ist rasch erzählt: Anna Wader lebt mit ihrer blinden Tochter auf dem Familien-Weingut. Als der Vater stirbt, ist eigentlich vorbestimmt, dass Anna den Betrieb übernimmt. Doch der Senior versäumte, unter das Testament seine Unterschrift zu setzen. Und so beginnt ein Streit mit dem Bruder und der Mutter, bei dem Anna nachgibt und den Familiensitz zunächst verlässt.

Der Produktionsaufwand war groß: Zweimal 23 Drehtage hat das Team im Auftrag der ARD Degeto an der Weinstraße verbracht. Im Oktober 2017 war der erste Drehblock. „Wir mussten extra den Wein länger hängen lassen“, erinnert sich Andreas Schäffer. Der 56-Jährige leitet in sechster Generation seit 1996 das Weingut, in dem gedreht wurde. Sein Sohn (20) steigt in einem halben Jahr in das Winzerunternehmen mit ein – „seine Ziegen haben im ersten Teil von ,Weingut Wader’ schon mitgespielt.“ Vor die Kamera wollte Schäffer selbst bislang nicht. Aber eine Nichte hat als Sekretärin des Notars bereits eine Komparsenrolle übernommen. „Den Augenaufschlag hat sie spitze hinbekommen“, freut sich der Onkel. Am Freitag haben sich 160 Gäste zum gemeinsamen Anschauen der ersten Folge von „Weingut Wader“ bei Schäffers getroffen. Da sei das „Hallo“ groß gewesen bei den einzelnen Szenen: „Halb Hambach hat Statistenrollen bekommen“, erklärt Louis Schmitt, der die Straußwirtschaft am Weingut betreibt. „Zu einem Casting-Termin sind 300 Menschen gekommen, 70 waren gesucht worden“, erinnert sich Schäffer.

Die Trauben jener „Film-Spätlese“ im vergangenen Jahr hatten 98 Grad Oechsle, als sie dann nach Abschluss der Filmarbeiten endlich gelesen werden durften. Pfiffig haben Schäffers daraus einen „Riesling am Set“ gekeltert, der nun genauso wie ein roter „Dark Wader“ ausgeschenkt wird.

Auch die reale Speisekarte ist auf die fiktive Familie Wader ausgerichtet worden. Serviert werden „Chili con Kate“ und „Brunos Lieblingsessen: Rindfleischeintopf“.

Ein Tross von 50 Personen des Filmteams hat im kleinen historischen Stadtteil auch im Juni und Juli sein Lager aufgeschlagen. Selbst die Gäste des Straßenfestes „Schwarz. Rot. Gold“ liefen unvermittelt in Arbeiten an verschiedenen Szenen hinein. Dort spaßte unter anderem Kabarettist „Chako“ Christian Habekost mit Gästen und Filmteam.

Apropos: Die Schauspieler fand Weingut-Chef Schäffer „einfach wahnsinnig sympathisch“: „Sie haben sich sehr für die Arbeit im Wingert und im Weinkeller interessiert, wollten alles authentisch nachstellen.“ Zum Film kam der Neustadter über eine Freundin, die Drehbücher schreibt und zunächst um fachliche Beratung in Sachen Weinbau bat. „Als dann ein Drehort gesucht wurde, kam man auf uns.“

Mehrere Wochen überließ Schäffer dem Team sogar seine Privaträume, zog selbst vorübergehend unters Dach. „Man übergibt die Wohnung und bekommt sie am Ende genau so wieder zurück – was zwischendurch passiert, darauf hat man keinen Einfluss“, plaudert der Winzer. So habe seine Küche – vorübergehend – grüne Fliesen statt weißer Wände gehabt. „Vermutlich konnte man die die Schauspieler so besser ausleuchten.“ Von der Vinothek und dem Edelstahltank-Keller ist in der ersten Folge viel im Original zu sehen gewesen.

Sollten am Freitag wieder so viele Menschen das „Weingut Wader“ einschalten, könnte das Filmteam vielleicht bald wieder seine Trucks vor dem hübschen Stadtteil parken – Fortsetzung ist also nicht ausgeschlossen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.11.2018