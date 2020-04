„Halten Sie durch, bleiben Sie zuhause!“

Rhein-Neckar.Vor den Osterfeiertagen, die geradezu aufreizend mit Sonne und warmen Frühlingstemperaturen ins Freie locken, haben Verwaltungschefs und Polizeipräsidenten der Region einen gemeinsamen Appell an die Bürger verfasst: „Halten Sie durch und bleiben Sie zuhause!“, lautet die Botschaft, die von den Oberbürgermeistern Peter Kurz (Mannheim) und Eckart Würzner (Heidelberg), den Landräten Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis), Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) sowie den Polizeipräsidenten Andreas Stenger (Mannheim) und Hans Becker (Heilbronn) unterzeichnet ist.

„Das Osterfest 2020 wird anders sein, ohne Gottesdienste, ohne große familiäre Zusammenkünfte, ohne Urlaubsreisen“, heißt es in dem Appell. Für eine Diskussion über die Lockerung der momentan gültigen Maßnahmen sei es jetzt allerdings noch zu früh. Die Einschränkungen dauerten noch bis mindestens einschließlich 19. April an. Ziel müsse weiterhin sein, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen: „Nur dann können alle gut behandelt werden, die schwer erkranken“, mahnen die sechs Behördenleiter aus Nordbaden und bitten wörtlich darum: „Verzichten Sie auf Osterbesuche. Bringen Sie ihre Familien und Ihre Freunde und auch sich nicht in Gefahr. Bitte halten Sie sich weiter an alle Regeln!“ Auch mahnen die Verwaltungschefs, den Mindestabstand einzuhalten, Hände regelmäßig und gründlich zu waschen und die Hust-und Nies-Etikette zu wahren.

Einig sind sich die Behördenleiter darin, dass das Tragen selbstgenähter Masken zusätzlichen Schutz bieten kann. Jedoch seien diese Masken kein medizinisches Produkt und könnten die grundlegenden Hygieneregeln nicht ersetzen. Gleichwohl könne jedermann mit einem Mund-Nasen-Schutz einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Corona-Viren nicht so schnell verbreiten können. „Die professionellen medizinischen Masken sollten aktuell vor allem dem Gesundheitssektor vorbehalten sein – Ärztinnen und Ärzte, Alten- und Krankenpflege brauchen diese dringend“, heißt es in dem Appell.

Ordnungskräfte bislang zufrieden

Die rot-weißen Sperrzäune vor der Heidelberger Neckarwiese bleiben über Ostern stehen. Polizei und Ordnungsamt sind zufrieden damit, wie gut die neue Allgemeinverfügung akzeptiert und die Sperrung der Wiese eingehalten wird. „In den meisten Fällen wurden die neuen Regelungen sofort akzeptiert, so dass von der Stadt keine weiteren Maßnahmen wie Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden mussten“, erklärte eine Sprecherin der Stadt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020