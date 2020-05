Handel mit Betäubungsmitteln: 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Mannheim/Ludwigshafen.Ein 22-Jähriger ist wegen des Verdachts auf unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Mannheim am Montag gemeinsam mit.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminaldirektion Heidelberg führt seit Juli 2019 ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln unter anderem im Bereich der Mannheimer Innenstadt. In dessen Rahmen führten Beamte am Dienstag, 19. Mai, und Mittwoch, 20. Mai, mehrere Durchsuchungsbeschlüsse gegen in Ludwigshafen wohnende Beschuldigte aus. Bei den Personen handelte es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 19 bis 23 Jahren.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem 650 Gramm Marihuana, 100 Gramm Haschisch, mehr als 1.500 Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen und eine Machete in den Wohnungen von zwei Verdächtigen sicher.

In der Wohnung eines weiteren 22-jährigen Tatverdächtigen sind 3,5 Kilogramm Marihuana, eine hochwertige Armbanduhr sowie 136.000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Außerdem fanden die Polizisten umfangreiche Beweismittel, die den Angaben nach belegen, dass der 22-Jährige seinen Lebensunterhalt mindestens seit November 2018 mit dem Handel von Betäubungsmitteln bestreitet.

Der 22-Jährige ist noch am selben Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankenthal vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Haftbefehl. Anschließend wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal dauern an.