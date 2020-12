Handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Seniorinnen

Dudenhofen.Ein Streit zwischen zwei Seniorinnen ist am Montagmittag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geworden. Die zwei Frauen im Alter von 73 und 80 Jahren leben zusammen in einer Wohngemeinschaft, so die Polizei. Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen war, habe die 80-Jährige ein klärendes Gespräch gesucht. Ihre Mitbewohnerin wollte sich jedoch weiter mit ihrem Laptop beschäftigen. Nachdem die 80-Jährige das Gerät zugeklappt hatte, wurde sie von der 73-Jährigen derart an den Haaren gezogen, dass sie zu Boden stürzte. Es folgte eine Ohrfeige seitens der Älteren. Die eintreffenden Beamten konnten die beiden Seniorinnen schließlich beruhigen.

Bis die 73-Jährige eine neue Wohnung gefunden habe, wollen sich die beiden Frauen aus dem Wege gehen, so die Mitteilung der Polizei.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020