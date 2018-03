Handwerker bleibt straffrei

Anzeige

Heidelberg/Nußloch.Das Ermittlungsverfahren wegen drei herabgestürzter Balkone in Nußloch ist eingestellt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Heidelberg gestern in ihrem Jahrespressegespräch mit. Bei dem Unglück im vergangenen Juli war ein Balkon im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses abgestürzt und hatte die zwei darunter liegenden Bauwerke mitgerissen. Ein 33-Jähriger und sein zweijähriger Sohn, die auf dem Unglücksbalkon standen, kamen mit leichten Verletzungen davon.

Das Ermittlungsverfahren hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergeben, dass ein 69-jähriger Kleinunternehmer vor etwa 15 bis 17 Jahren mit der Abdichtung der Balkone beauftragt war. Ein Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass diese Arbeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Das Verfahren gegen den Mann wurde letztlich eingestellt, da – auch wegen des glimpflichen Ausgangs – „kein öffentliches Interesse an der strafrechtlichen Verfolgung“ bestand, so die Staatsanwaltschaft. Der nicht vorbestrafte Beschuldigte habe sein Geschäft bereits vor mehr als zehn Jahren aufgeben. Zudem sei die fehlerhafte Abdichtung dem Gutachten zufolge nicht alleine Schuld an dem Unglück gewesen. Mängel beim Betonaufbau und den Stahlmatten hätten das Abbrechen zumindest beschleunigt. Auch Streusalz, das frühere Benutzer aufgebracht hatten, habe zum Korrosionsprozess beigetragen. agö