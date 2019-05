Handy wichtiger; als Kind?

Frankenthal/Ludwigshafen.Der Prozess gegen ein Eltern-Paar aus Ludwigshafen, das seinen erst sieben Wochen alten Sohn laut Staatsanwaltschaft lebensgefährlich und zur eigenen sexuellen Befriedigung unter anderem im Rektal- und Genitalbereich verletzt haben soll, wurde am Montag fortgesetzt. Wegen einer schweren Erkrankung von Rechtsanwalt Sven Zill – Verteidiger der Angeklagten Nina R. (26) – dauerte der dritte Verhandlungstag nur knapp eine halbe Stunde.

Der Vorsitzende Richter Uwe Gau las die Karteikarten des zuständigen Kinderarztes vor – die ein Bild des Grauens zeichneten: Das Kind hatte bereits früh gesundheitliche Probleme und die Eltern wurden ihrer Sorgfaltspflicht nicht gerecht: Drei Wochen nach der Geburt wurde das Kind wegen einer Magen-Darm-Infektion und einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt. Wenige Tage später litt es unter einer Infektion der Mundschleimhaut sowie stark verschleimten Bronchien.

Am 27. September informierte die Praxis das Jugendamt über den Stand und schloss eine Misshandlung noch aus. Am 15. Oktober dann kamen die Eltern jedoch mit dem schwer verletzten und misshandelten Kind in die Praxis, die eine sofortige Notoperation in der Uniklinik Mannheim in die Wege leitete und das Jugendamt sowie die Polizei einschaltete. Die Praxismitarbeiter hielten zwei weitere brisante Details fest: Während die Eltern auf die Ärzte warteten, habe das schwer verletzte Baby nackt auf einer Liege gelegen. „Es hat geschrien, aber beide Eltern waren mit dem Handy beschäftigt“, las Gau vor. Und vor der Fahrt zur Uniklinik sagte der Vater Ismail I. (26) laut Unterlagen zu seiner Partnerin: „Ich hab’ keinen Bock, dass ich mit dem Kleinen allein im Krankenwagen sitzen muss“.

Weil der Verteidiger von Nina R. laut Gau „kurzfristig und überraschend schwer erkrankt ist“, musste der Prozess unterbrochen werden. Er wird am 6. Juni fortgesetzt. mics

