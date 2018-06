Handyverbot an Schulen stellt ins Abseits

Anzeige

Schwetzingen.Facebook ist heute nur noch etwas für Eltern und Großeltern – aber in welchen digitalen Welten bewegen sich Kinder und Jugendliche? Und wie kann man sie auf dem Weg durch das Cybernetz begleiten? Mit diesen Fragen haben sich jetzt rund 120 Teilnehmer einer Fachtagung mit dem Titel „Digitale Gegenwart junger Menschen“ im Schwetzinger „Palais Hirsch“ beschäftigt. Organisiert wurde sie zum 20-jährigen Bestehen des Vereins Kriminalprävention Rhein-Neckar.

„Schulen, die Handys verbieten, stellen sich abseits der Gesellschaft“: Davon ist Aytekin Celik überzeugt. Die Mädchen und Jungen, begründet der Sozialpädagoge aus Stuttgart, werden mit künstlicher Intelligenz zusammenleben. Besser sei es also, sie frühzeitig darauf vorzubereiten und zu kritischen Nutzern auszubilden, begründet er. „Wir stehen an der Schwelle zur vierten Industriellen Revolution“, ist Celik sicher und erinnert daran, dass der Begriff Roboter erstmals in einem tschechischen Roman verwendet wurde und Zwangsarbeiter bedeutete. Noch gebe es zwar keine Maschine, die den „Turing-Test“ mit kniffligen Denksportaufgaben bestehen würde. „Aber in Teilbereichen schon“, verweist Celik auf Roboter, die schon Beratungsgespräche für Banken führen können. Der Test ist nach Alan Turing benannt, der im Zweiten Weltkrieg für die Alliierten den Enigma-Code knackte und so die Mitteilungen der deutschen Wehrmacht entschlüsselte. Es sei aber absehbar, dass künstliche Intelligenz genauso gut kommunizieren werde wie es der Mensch vermag.

Infos für Eltern und Pädagogen Im Internet gibt es nicht nur Gefahren, sondern auch hilfreiche Tipps für Eltern und Pädagogen, die Kinder und Jugendliche begleiten wollen auf dem Weg zur Medienkompetenz :

: www.klicksafe.de, www.facebook.com/klicksafe, www.handysektor.de (auch auf Facebook und Instagram zu finden).

Unter www.mediennutzungsvertrag.de kann man mit dem Kind Regeln zur Handynutzung aufstellen.

Die daraus resultierenden gesellschaftlichen Umbrüche zeichneten sich jetzt bereits ab. Beendete die Erfindung der Dampfmaschine (erste Industrielle Revolution) das Dasein vieler Menschen als Farmer und ließ Massenproduktion und Lohnarbeit entstehen, so seien nun Jobs in mittleren Bildungsniveaus bedroht. Die spürbare Unsicherheit der Mittelschicht bereite unter anderem den Boden für Rechtspopulismus. Celiks Fazit: „Wir dürfen diese Entwicklungen – und unsere Daten – nicht den großen Konzernen überlassen, sondern müssen mit Bildung und Medienkompetenzen dagegenhalten.“