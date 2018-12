Harte Zeiten für junge Fichten

Schifferstadt.Ein kleines dürres Gerippe mit abgestorbenen Ästen ragt aus dem feuchten Laub hervor. Der Schifferstadter Revierleiter Georg Spang schaut sich das trostlose Gewächs an, das eigentlich ein Weihnachtsbaum werden sollte. „Von den 300 jungen Fichten, die wir im Frühjahr gesetzt haben, sind 80 Prozent vertrocknet“, sagt er. Der Super-Sommer habe der Weihnachtsbaumkultur im Stadtwald arg zugesetzt. „Wie übrigens allen heimischen Bäumen.“

Umgeben von einem schützenden Lattenzaun wachsen mehr als 500 Fichten und Tannen unterschiedlicher Größen in Reih’ und Glied mitten im Mischwald. „Die Fichte ist etwa vier Jahre alt“, sagt Spang, der die seitlich abstehenden „Stufen“ des Baumes zählt und auf ein mittelgroßes Exemplar mit hellgrünen Nadeln zeigt. „Wenn Bäume nicht sattgrün sind, deutet das auf einen Mangel hin“, erklärt er.

Kein nennenswerter Niederschlag

In der Vorderpfalz mit ihren guten Böden sei meistens das Wasser knapp, weniger die Nährstoffe. Ohnehin ist die Region kein gutes Pflaster für Nadelbäume: „Zu trocken! Schon in normalen Jahren – von diesem wollen wir gar nicht reden, schließlich hatten wir seit Mai keinen nennenswerten Niederschlag mehr“, stöhnt der Förster. Fichten seien Flachwurzler, „das heißt, sie durchdringen die in der Pfalz übliche Lehmschicht im Boden nicht und bei einem Sturm werden sie einfach umgeweht.“ Bei Weihnachtsbäumen sei das nicht so tragisch, weil die sowieso nicht groß werden.

Stadt und Forstbetrieb bauten sie vor allem für Familien an. „Lohnen tut sich das nicht, aber so kann jeder seinen eigenen Baum im Wald schlagen und nach Hause bringen, das macht den Kindern sehr viel Spaß.“ Am Anfang seien nur wenig Leute gekommen, „aber jetzt werden es immer mehr“. Zwischen zehn und 20 Euro koste ein Baum – an den Preisen ändere sich trotz Einbußen nichts. Allerdings will der Förster im kommenden Frühjahr doppelt so viele junge Bäume setzen wie normalerweise, um die „Löcher wieder zu stopfen“. Gezielt steuert der Experte auf eine Nordmanntanne mit einer dürren braunen Spitze zu. „Vielleicht schafft sie es und bildet im Frühjahr eine neue Spitze aus“, sagt Spang und streicht über die geschmeidigen langen Nadeln, die dicht an dicht wachsen. Tannen seien beliebt, weil sie länger frisch blieben und die kurzen Fichtennadeln stacheliger sind.

Spang bricht von einer kümmerlichen Fichte einen Ast ab. „Das ist, als ob eine Pumpe Luft zieht – der Wasserfaden reißt ab und die Versorgung ist unterbrochen. Dann werden die Nadeln rot und fallen aus.“ Außerdem seien durch die Trockenheit gestresste Bäume sehr anfällig für Schädlinge und Pilze. „Der Borkenkäfer bohrt sich unter die Rinde, lebt von der saftführenden Schicht darunter und bringt den Baum so zum Absterben“, erläutert der Förster. Verhindern ließen sich solche Szenarien im Forst nicht: „Eine Bewässerung ist im Wald unmöglich und auch nicht vorgesehen.“ Auf dem Rückweg stoppt Spang bei einer Gruppe von Waldarbeitern, die hinter rot-weißen Absperrbändern mit Kettensägen einen Baum zerlegen. „Kommt’ ihr gut voran?“, fragt der Revierleiter und erntet zustimmendes Nicken.

Ernte traditionell im Winter

„Der Holzeinschlag findet bei uns traditionell im Winter statt. Ich markiere das ganze Jahr über tote und absterbende Bäume, und alles, was einen neon-farbenen oder roten Querstrich hat, wird später gefällt.“

In Schifferstadt wachsen pro Jahr 4000 Kubikmeter Holz nach. „3000 dürften wir nachhaltig nutzen, aber wir schlagen nur etwa 2000, so dass der Wald einen Zuwachs hat. Den macht uns heuer allerdings die Dürre kaputt.“ Die Nutzung des heimischen Waldes findet Spang sehr sinnvoll: „Das Brennholz aus Russland und Polen, das hier in vielen Märkten verkauft wird, stammt nicht aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft und hat durch den langen Lkw-Transport eine sehr schlechte Ökobilanz“, erklärt er. „Wir schöpfen nur das ab, was sowieso tot ist oder bald zur Gefahr für Besucher wird. Und das Holz aus dem Stadtwald legt nur ein paar Kilometer bis zu seinem Ziel zurück.“

Dennoch macht der Klimawandel dem Revierleiter Sorgen. „Wetterextreme und Schädlinge setzen den Bäumen sehr zu. Kaum einer wird älter als 200 Jahre, bei Kiefern ist sogar nach 130 meistens Schluss“, seufzt der Förster und zieht das Gatter der Weihnachtsbaumkultur zu.

