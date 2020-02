Haßlocher Holiday Park sucht 500 Mitarbeiter

Bei der Job Party kann man zukünftige Kollegen kennenlernen. © Holiday Park

Hassloch.Kassierer im Restaurant, Mitarbeiter in Küche, Kleiderkammer, Lager und im Souvenirverkauf oder Bediener von Fahrgeschäften – der Haßlocher Holiday Park sucht für die Saison 2020 mehr als 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen der belgischen Themenpark-Gruppe Plopsa will den zum „Dino Splash“ umgebauten Donnerfluss eröffnen und die neue Reihe „Magic Bubble Nights“ starten. „Aus diesem Grund suchen wir in allen Bereichen des Parks Festangestellte, Saison-Mitarbeiter und Aushilfen“, betont Verwaltungsleiter Bernhard Beitz.

Am Donnerstag, 5. März, ab 10 Uhr, organisiert der Park eine „Job Party“. „Hier kann man sich in ungezwungener Atmosphäre mit den zukünftigen Vorgesetzten und Kollegen austauschen, um gemeinsam die ideale Position zu finden.“ Außerdem könne man sich unter jobs@holidaypark.de bewerben.

Ein Bustransfer werde um 9.45 und um 11.30 Uhr am Bahnhof Haßloch angeboten. Auch die Rückfahrt sei garantiert. Wer mit dem Auto anreist, könne kostenlos auf dem Verwaltungsparkplatz parken. sin

