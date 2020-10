Hausboot an Liegeplatz gesunken – Wasserschutzpolizei ermittelt

Germersheim.Ein Hausboot ist am Donnerstagnachmittag an seinem Liegeplatz im Hafen Germersheim gesunken. Nach Angaben der Polizei sind die Gründe bisher nicht bekannt. Laut Zeugenaussagen schwamm das Hausboot morgens noch ordnungsgemäß, mittags lag es bereits unterhalb der Wasseroberfläche. Personen befanden sich dabei nicht an Bord. Ermittlungen folgen in den nächsten Tagen durch die Wasserschutzpolizei Germersheim.

