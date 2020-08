Hausrat auf A 6 sorgt für langen Stau

Im morgendlichen Verkehr herrscht am Dienstag Chaos auf der A 6. Priebe

Sinsheim.Bis zu sechs Kilometer lang staute sich am Dienstagmorgen der Verkehr auf der A 6 nahe Sinsheim in Richtung Heilbronn. Dort hatte es gegen 5.40 Uhr einen Lkw-Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei hatte ein 7,5 Tonner einen Sattelzug gestreift, der auf dem Verzögerungsstreifen Richtung Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd abbiegen wollte. Dabei riss der Kastenaufbau des Lkw ab und fiel auf die Fahrbahn. Der Hausrat, den der Kleinlaster geladen hatte, verteilte sich nach der Kollision quer über alle Fahrstreifen. Daher musste die komplette Autobahn kurzfristig in Richtung Heilbronn gesperrt werden. Wie die Beamten später mitteilten, hatten beide Fahrer Glück und blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen auf rund 50 000 Euro. Die Fahrbahn war ab 10.30 Uhr vom Unrat befreit und konnte freigegeben werden. sal/lsw

Info: Bilderstrecke und Video unter www.morgenweb.de/region

