Haussegen bei Winzern hängt schief

Neustadt.Die Harmonie in der pfälzischen Weinwirtschaft ist gestört. „Mit völligem Unverständnis“ reagierten Sprecher der Winzerschaft auf die geplante Gründung einer Veranstaltungsgesellschaft der Südlichen Weinstraße, die quasi im Alleingang bei prestigeträchtigen Veranstaltungen in Deutschland Wein von der Südlichen Weinstraße präsentieren will. „Die einzig vernünftige Strategie ist die Konzentration auf die Marke Pfalz,“ sagte Boris Kranz, Vorsitzender der Pfalzweinwerbung. Beim „Herbstgespräch“ der pfälzischen Weinwirtschaft in Hambach sagten auch Weinbau-Vizepräsident Thomas Weiter und Gerhard Brauer, zweiter Vorsitzender der Pfalzweinwerbung, dass in der Aktion der Südpfälzer eine „Spaltung“ der bisher konzentrierten Werbung für den Pfälzer Wein zu sehen sei: „Das schwächt uns“, hieß es.

Totales Unverständnis

Eine Aufspaltung auf mehrere Begriffe sei kontraproduktiv und erschwere die Kommunikation, so Kranz. „Pfalz ist unsere Marke,“ betonte Weinbau-Vizepräsident Thomas Weiter. „Auf totales Unverständnis“ stießen die Pläne der Südpfälzer auch deshalb, weil auch mit ihren Stimmen einmütig der Beschluss zum Zusammenführen der pfälzischen Weinwerbe-Organisationen unter dem Dach von Pfalzwein gefallen sei. rs

