Eine Hebamme im Kreis Bad Dürkheim hat sich infizert. © dpa

Rhein-Pfalz-Kreis.Zum Ende der Woche melden die Gesundheitsämter aus Bad Dürkheim und im Rhein-Pfalz-Kreis gleich mehrere Fälle von Neuinfektionen aus Tätigkeitsbereichen, die mit Kindern zu tun haben: Aus dem Landkreis Bad Dürkheim ist eine Hebamme betroffen. Einige Mütter, die im engen Kontakt zu der Hebamme standen, müssen nun in Quarantäne. Alle anderen Kontaktpersonen werden informiert.

In Ludwigshafen wurde jeweils ein Fall im Carl-Bosch-Gymnasium, in der Karolina-Burger-Realschule plus, der IGSLO und in der Kita Edigheim registriert. Die Kita bleibt nun bis zum 6. Oktober geschlossen. Hier war eine Erzieherin positiv getestet worden. Am Montag war außerdem ein Schüler der Berufsbildenden Schule Neustadt als positiv gemeldet worden. Alle Tests der 29 engen Kontaktpersonen an der Schule – darunter ein Lehrer – waren negativ, meldete der Landkreis Bad Dürkheim am Freitag. Die Betroffenen bleiben dennoch in Quarantäne. jeb

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.09.2020