Der Schäferhund Arek wurde Opfer einer Beißattacke. © Tierarztpraxis Gräber

Laudenbach.Eine heftige Beißattacke eines unbekannten Hundes auf einen jungen Schäferhund zwischen Laudenbach und Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) beschäftigt Tierfreunde in der Region. Mittlerweile sucht auch die Polizei Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Montag ereignete. Demnach war eine 42-jährige Laudenbacher Hobby-Tierzüchterin mit dem fünf Monate alten Schäferhund Arek in der Nähe einer

...