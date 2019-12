Heftige Havarie im dichten Nebel

Speyer.Das Schweizer Flusskreuzfahrtschiff „MS Thurgau Prestige“ legt am späten Donnerstagabend im Speyerer Hafen ab, um Kurs auf Frankfurt zu nehmen. Doch im dichten Nebel stößt die mit 103 Passagieren und 36 Besatzungsmitgliedern besetzte „Prestige“ frontal mit einem Frachter zusammen. Bei der heftigen Kollision erleiden 20 Menschen Verletzungen – neun von ihnen werden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Speyer und Ludwigshafen gebracht. „Die meisten haben Prellungen erlitten. Acht durften die Klinik schon wieder verlassen. Nur ein Patient muss wegen einer Fraktur noch weiter behandelt werden“, berichtet Lars Diehl, stellvertretender Leiter der Wasserschutzpolizei Germersheim im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das Schiff war nach Angaben des Reiseveranstalters „Thurgau Travel“ von Basel nach Frankfurt unterwegs. Beim Stopp in Speyer stand ein Ausflug nach Heidelberg auf dem Programm. „Wir bedauern die Kollision und haben uns entschieden, die Gäste per Bus in die Schweiz zurückzuholen. Wir setzen alles daran, um zur raschen Klärung des Zwischenfalls beizutragen, und stehen auch im Kontakt mit den Angehörigen“, berichtet Geschäftsführer Daniel Pauli. Die MS Prestige habe nach der Havarie sicher im Speyerer Hafen geankert. Die Gäste hätten die Nacht dort verbracht und nach dem Frühstück ausgecheckt. Die Weiterreise nach Frankfurt habe man abgesagt.

Beide Schiffe wurden am Freitag auf Beschädigungen untersucht. Derzeit gehen die Behörden davon aus, dass der Sachschaden „im hohen sechsstelligen Bereich“ liegt. „Wir vernehmen mögliche Zeugen – zum Unfallzeitpunkt waren ja noch andere Schiffe auf dem Rhein unterwegs – um ein möglichst komplettes Bild zu bekommen und die Schuldfrage zu klären“, erläutert Diehl. Zudem würden die Fahrtenschreiber der beide Schiffe hinsichtlich Kurs und Tempo ausgewertet.

Absprache per Funk

Zur Ursache der Kollision kann der Polizeisprecher noch nichts sagen. „Außer dass die Sicht wegen Dunkelheit und dichtem Nebel sehr schlecht war. Da muss man als Kapitän große Sorgfalt walten lassen. Schließlich reagiert ein Schiff nicht wie ein Auto, bei dem man auf die Bremse tritt und zehn Meter weiter steht.“ Selbst wenn die Schiffe mit Radar ausgestattet sind, sei Bremsen fast unmöglich, wenn man mit der Strömung fahre. „Normalerweise sprechen sich die Kapitäne auf dem Rhein per Funk ab, was hier schiefgegangen ist, werden die Ermittlungen zeigen“, so Diehl.

