Heidelberg: Amphibienwanderung sorgt für Straßensperrungen

Heidelberg.

Mit der beginnenden Wanderung der Amphibien zu ihren Laichgewässern hat die Stadt Heidelberger Straßensperrungen veranlasst. Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt am Montag hervorgeht, wurden besondere Hinweisschilder aufgestellt, um auf die Wanderwege der Tiere aufmerksam zu machen. Mit den steigenden Temperaturen beginnen Kröten, Frösche, Salamander und Molche sich zu den Gewässern zu begeben, in denen sie laichen möchten. In den Nächten, in denen die Tiere verstärkt unterwegs sind, werden die Straßen Am Schlierbachhang beim Rondell, Wolfsbrunnensteige und Klingelhüttenweg jeweils an der Waldgrenze von 19.30 Uhr bis 6.30 Uhr gesperrt. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Bei anhaltender Amphibienwanderung werden mit Beginn der Sommerzeit am 31. März die Straßen von 20.30 Uhr bis 7.30 Uhr gesperrt.

In Ziegelhausen, im Emmertsgrund, vom Kohlhof in Richtung Waldhilsbach, am Steigerweg, in Schlierbach und entlang des Schlosswolfsbrunnenweges in der Altstadt sind zudem bei Dämmerung Helfer im Einsatz. Autofahrer werden gebeten, hier besonders Rücksicht zu nehmen und die Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen. Freiwillige, die die nächtlichen Aktionen unterstützen möchten, können sich bei Wilfried Münster, Leiter des Arbeitskrieses Amphibien und Reptilien beim NABU Heidelberg, oder direkt beim NABU Naturschutzzentrum melden. (onja)