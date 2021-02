Heidelberg hebt Ausgangssperre auf

Heidelberg.In Heidelberg darf man ab dem heutigen Donnerstag auch nach 20 Uhr wieder auf die Straße gehen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Hintergrund: "Das Land Baden-Württemberg hat ab dem heutigen Donnerstag sämtliche Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Verordnung aufgehoben. Damit setzt das Land ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim um. Die Behörden vor Ort können laut eines Erlasses des Sozialministeriums weiter nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung umsetzen", teilte ein Sprecher mit.

Voraussetzung sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sieben Tage in Folge bei einem diffusen Infektionsgeschehen überschritten wird. "Dies ist in Heidelberg aber aktuell nicht der Fall. Am heutigen 11. Februar liegt die Inzidenz in der Stadt bei 28,5." Damit gelte in Heidelberg ab dem 11. Februar keine Ausgangsbeschränkung mehr. Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Wohnungen in Heidelberg ohne triftigen Grund und zu jeder Zeit verlassen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner: „Die Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs bekommen damit ein großes Stück persönliche Freiheit zurück. Ich möchte mich bei allen bedanken, die durch ihr Verhalten dazu beigetragen haben. Es ist ein harter Eingriff in das Leben eines jeden Einzelnen, wenn man seine Wohnung nur aus bestimmten Gründen und zu bestimmten Zeiten verlassen darf. Wir dürfen uns freuen, dass dies nun nicht mehr nötig ist. Aber wir müssen alle weiterhin umsichtig sein, damit es so bleibt. Leichtsinn und Nachlässigkeit können sehr schnell dazu führen, dass die Fallzahlen wieder steigen und Lockerungen zurückgenommen werden müssen. Es ist daher sehr wichtig, dass sich weiterhin alle in unserer Stadt an die Kontaktbeschränkungen und die gängigen Hygieneregeln halten“, sagte Würzner.

