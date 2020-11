Heidelberg plant Impfzentrum im Patrick-Henry-Village

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg hat dem Land Baden-Württemberg vorgeschlagen, ein Impfzentrum im Patrick-Henry-Village einzurichten. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner bekannt gegeben.

Das Impfzentrum soll gemeinsam mit der Uniklinikum eingerichtet werden. Neben Beschäftigten des Gesundheitssystems sollen Risikogruppen zuerst geimpft werden. Diese Personen sollen aber mit Impfbussen oder -taxen in ihren Einrichtungen geimpft werden. Weitere Impfzentren sollen vom Kreisgesundheitsamt eingerichtet werden, etwa im Gesellschaftshaus Pfaffengrund.

Auch andere Kommunen in der Region bereiten sich aufs Impfen vor. Die Stadt Mannheim hat dem Land die Maimarkthalle als Standort für ein Impfzentrum angeboten. Dort könnten bei Bedarf auch Menschen aus umliegenden Kommunen versorgt werden. Das Land habe sich aber noch nicht entschieden. In Ludwigshafen hat die Stadtverwaltung hat die Eberthalle als Standort für ein Impfzentrum zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgewählt. Der Kreis Bad Dürkheim wird zum einem im bisherigen Testzentrum in Neustadt impfen. Eine weitere zentrale Anlaufstelle für Impfungen wird in Bad Dürkheim entstehen, wobei die Räumlichkeit dort noch nicht feststeht. Die Vorbereitungen sollen bis zum 15. Dezember abgeschlossen sei.

Fest steht im Südwestene schon, dass in den Messen in Ulm, Freiburg und Offenburg Zentren errichtet werden, erklärt Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) im Interview mit dieser Redaktion. Das Land plane, bis zum 15. Januar in jedem der vier Regierungsbezirke zwei große Impfzentren einzurichten. Sobald ein Impfstoff verfügbar ist, sollen in den Zentren täglich rund 1500 Impfungen durchgeführt werden. Bei den Verhandlungen über die restlichen Standorte stehe man laut Lucha kurz vor dem Abschluss. „Außerdem haben die vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm zugesagt, die Impfzentren zu betreiben und das notwendige Personal zur Verfügung zu stellen“, so Lucha. (mit ham, bjz, mis und sma)

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.11.2020