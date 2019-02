Heidelberg: Polizei stellt Diebesgut aus Einbrüchen sicher

Heidelberg. Die Polizei in Heidelberg hat vier mutmaßliche Einbrecher geschnappt und Diebesgut sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, sitzen die vier Männer bereits seit Mitte Januar in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen am Heilig Abend in eine Wohnung im Grenzhof eingebrochen zu sein und elektronische Geräte, Bargeld und Schmuck entwendet zu haben.

Bei den Durchsuchungen ihrer Wohnungen stellte die Ermittlungsgruppe "Eigentum" umfangreiches Diebesgut sicher, das aus weiteren Einbrüchen, möglicherweise in Heidelberg und dem nördlichen Rhein-Neckar-Kreis, entlang der Bergstraße und Südhessen stammen könnte.

Die über 100 Gegenstände, hauptsächlich Schmuck, Münzen, Uhren, Elektrogeräte, Taschen und Schuhe, stehen zur Einsichtnahme über die Homepage des Polizeipräsidiums Mannheim bereit.

Wer glaubt, seine Gegenstände zu erkennen, wird gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder direkt per E-Mail mit der Ermittlungsgruppe "Eigentum": HEIDELBERG.KD.K2.EGET@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Die Daten der Anrufer werden entgegen genommen. Die Ermittler setzen sich daraufhin umgehend mit jedem Anrufer in Verbindung und vereinbaren einen Besichtigungstermin.