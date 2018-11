Heidelberg/Eppelheim: Unfall auf Kreuzung

Heidelberg/Eppelheim.Auf dem Grenzhöfer Weg (K 9702) zwischen Heidelberg-Wieblingen und Plankstadt hat sich an der Kreuzung nach Eppelheim am Samstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Dabei missachtete eine 37-Jährige die Vorfahrt des herannahenden Autos eines 21-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten, eines von ihnen hat sich dabei überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Das andere Auto drehte sich um die eigene Achse und blieb im Einmündungsbereich stehen. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, auch mehrere Straßenschilder wurden völlig zerstört. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 26.000 Euro geschätzt. Die K 9702 war kurzzeitig in beiden Richtungen voll gesperrt.

